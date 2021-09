​Guvernul urmează să aprobe majorarea numărului de posturi al Corpului de control al prim-ministrului Guvernul urmeaza sa aprobe, în sedinta de miercuri, printr-o hotarâre, majorarea numarului maxim de posturi al Corpului de control al prim-ministrului, precum si o modificare a structurii organizatorice, scrie Agerpres. În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se arata ca modificarea vizeaza "cresterea numarului de posturi al Corpului de control al premierului de la 77 la 92, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia, cu modificarea structurii organizatorice pentru a pune în practica prevederile OUG nr. 87/2020".



