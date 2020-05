Guvernul italian a ajuns la un acord cu privire la legalizarea situatiei lucratorilor straini, a anuntat miercuri ministrul agriculturii al Italiei, Teresa Bellanova, informeaza dpa.



Problema a provocat mari disensiuni in cadrul coalitiei aflate la conducere in Italia, cu populistii din Miscarea Cinci Stele care se opuneau unei asemenea decizii, contestata cu vehementa si de partidul de extrema dreapta Liga, din opozitie.



"Aceasta este o victorie pentru demnitatea oamenilor si femeilor si pentru respectul fata de oameni care traiesc in conditii foarte grele", a spus Bellanova…