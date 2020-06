Stiri pe aceeasi tema

- Masurile adoptate de Guvernul de la Paris pentru a sustine economia afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) au costat 450 de miliarde de euro, echivalentul a 20% din Produsul Intern Brut al Frantei, a declarat luni ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.De…

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- Guvernul francez a anuntat ca va tine in continuare granitele inchise pana cel putin pe data de 15 iunie, chiar daca pe 11 mai se va ridica masurile de izolare impuse de pandemia de Covid-19.Conform ziarului The Guardian, Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a declarat in timpul unei conferinte…

- Franta va inregistra in 2020 cea mai grava recesiune economica de la sfarsitul celui de Al Doilea Razboi Mondial, a declarat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, cu prilejul unei audieri de catre Comisia pentru Afaceri economice din Senat, potrivit www.mbc.news . „Cea mai proasta cifra de crestere…

- Franta ar putea ajunge la un deficit bugetar de 3,9% din Produsul Intern Brut in cursul acestui an, din cauza impactului epidemiei de coronavirus, a transmis marti Guvernul de la Paris, anunța MEDIAFAX.Deficitul bugetar al Frantei ar putea ajunge anul acesta la nivelul de 3,9% din PIB, in…

- Izolarea generala a populatiei franceze decisa de guvernul de la Paris pentru a incerca sa stavileasca epidemia de coronavirus a inceput marti la ora locala 12:00, o masura inedita in istoria acestei tari, potrivit Agerpres. Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, a insistat marti,…

- „Suntem in razboi impotriva unui inamic invizibil” a repetat insistent presedintele Emmanuel Macron dupa ce a antat, luni seara, masuri exceptionale in lupta cu noul coronavirus. Marti, Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, le-a acerut francezilor sa fie ''aliati in razboiul'' impotriva…

- Ministrul francez al Culturii Franck Riester a fost infectat cu noul coronavirus, a anuntat luni cabinetul sau, subliniind ca acesta este ''in stare buna'' si se afla la domiciliul sau din Paris, relateaza AFP. "Ministrul a fost testat pozitiv astazi" dupa ce a manifestat…