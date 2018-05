Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Viorel Stefan a prezentat marti, 29 mai, un nou program care fi demarat de Guvern - "Investeste in tine". Programul vizeaza acordarea de credite fara dobanda, pe o perioada de 10 ani, garantate de stat.Beneficiari pot fi tinerii intre 16 și 26 de ani, daca sunt in sistemul de…

- Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat marti prima lista cu proiecte strategice, estimate la 15-20 miliarde de euro, care vor fi demarate pe noua legislatie a parteneriatului public privat, in contextul in care guvernul vrea sa vina cu un model nou de dezvoltare economica, axat pe investitii.Stefan…

- Vicepremierul Viorel Stefan a afirmat, marti, ca in patru luni ale anului 2018 s-au realizat investitii in valoare de 5,9 miliarde de lei. "In patru luni ale anului 2018 s-au realizat investitii in valoare de 5,9 miliarde de lei. Prin comparatie cu anul precedent, inseamna o diferenta…

- CHIȘINAU, 7 mai — Sputnik, Cezar Salagor. Cabinetul de Miniștri a supus dezbaterilor proiectul de lege privind aprobarea Codului Transportului Feroviar. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin aprobarea noului Cod autoritațile de la Chișinau își onoreaza…

- Guvernul a transmis Parlamentului un punct de vedere legat de proiectul privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) prin care arata ca exista prevederi care nu sunt in conformitate cu cerințele Eurostat. In mare, instituția europeana solicita independența fondului in procesul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

