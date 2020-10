Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va aproba suplimentarea cu 750 a numarului de posturi de personal didactic si nedidactic auxiliar din sistemul de invatamant preuniversitar printr-o hotarare introdusa pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de guvern la propunerea Ministerului Educatiei. "Ministerul Educatiei va adreseaza…

- Executivul va suplimenta joi cu 750 numarul de posturi din invatamantul preuniversitar, atat personal didactic cat si nedidactic auxiliar, printr-un proiect de hotarare.Citește și: Traian Berbeceanu acuza ca se impraștie o știre mincinoasa despre el: ‘Este foarte posibil ca in spatele dezvaluirilor…

- Remus Pricopie, scrisoare deschisa catre ministrul Anisie, de Ziua Educatiei: "Ministrul educatiei are rolul sa apere scoala de ingerintele politice" Cu prilejul Zilei Mondiale a Educatiei, prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), a transmis…

- Sindicaliștii din invațamant i-au trimis premierului o scrisoare deschisa in care acuza ca au cerut suplimentarea posturilor pentru profesori inca din luna august, dar solicitarea nu a fost luata in seama. Deficitul uriaș de personal din invațamant, susține Federatia Sindicatelor din Educatie ”Spiru…

- Concursul pentru angajarea cadrelor didactice pe cele 500 de posturi care vor fi vacantate in acest an școlar va consta intr-o proba scrisa pe care dascalii le vor susține la școala respectiva, cu subiecte elaborate tot de reprezentanții unitaților de invațamant. Ministerul Educației a anunțat recent…

- Ministerul Educației a anunțat vineri ca toți elevii din invațamantul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiaza de gratuite la transportul de persoane in vederea frecventarii cursurilor.Ministerul Educației și Cercetarii a anunțat pe pagina de Facebook a instituției, printr-un mesaj…

- Suplimentarea numarului de posturi vine cu patru zile inainte de inceperea anului scolar si la o luna jumatate dupa concursul de anagajare in scoli. Citeste si: Judetul in care nicio scoala nu e pregatita pentru inceperea anului scolar. Prefect: Am avut o surpriza neplacuta Potrivit…

- Guvernul Romaniei a aprobat instituirea unor masuri de prevenire a imbolnavirilor cu SARS–CoV-2, in unitațile și instituțiile de invațamant preuniversitar și universitar. Astfel, in invațamantul preuniversitar, in funcție de evoluția situației epidemiologice, Consiliul de administrație al școlii poate…