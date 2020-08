Guvernul a aprobat mărimea compensațiilor pentru agricultorii afectați de secetă CHIȘINAU, 19 aug – Sputnik. Fondul pentru agricultura a fost suplimentat cu inca 100 de milioane de lei, astfel incat acum constituie 300 de milioane de lei. © Sputnik / Mihai Caraus. Ce soluții pentru criza din agricultura a anunțat grupul parlamentar de lucru Decizia a fost aprobata de Guvern in ședința de miercuri, 19 august, desfașurata online. Inițial, valoarea Fondului pentru agricultura era de 100 de milioane de lei. Executivul anunțase ca-l va suplini cu inca o suta de milioane de lei pentru a le plati compensații agricultorilor afectați de seceta. Acum, pe fundalul protestelor… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

