Gunoaiele din ape ar putea fi adunate de roboți, în curând, la Cluj

O echipa de cercetatori din Cluj-Napoca face parte din grupul internațional de specialiști care dezvolta un proiect, care sa reduca poluarea apelor.

Ei vor sa creeze roboți care sa le ocupe locul scafandrilor și sa colecteze deșeurilor din ape. Echipa de clujeni se va ocupa de antrenarea roboților pentru a gasit gunoaiele în apel și se vor ocupa de teste, scrie observatornews.ro. 5 milioane de euro pentru roboți de euro pentru roboți Echipa de cercetatori a primit un buget de 5 milioane de euro pentru a realiza roboții, care sa… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au realizat o harta interactiva a ratei de acoperire vaccinale la nivelul localitatilor din Romania. Articolul UBB Cluj a realizat o harta interactiva a vaccinarii anti-COVID-19 pe localitati apare prima data in Someșeanul.ro .

- Reprezentanții Consiliului Județean Cluj au anunțat ca a fost primita o finanțare în valoare de 150 de milioane de euro pentru proiectul viitorului Spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca. Banii vor fi primiți prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Prețurile apartamentelor din Cluj-Napoca sunt foarte mari, comparativ cu alte orașe la fel de dezvoltate din România. Dar de ce sunt atât de mari prețurile în Cluj-Napoca? Vicepreședintele USR Cluj, George Trif a facut…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni culturale, sociale și de tineret in anul fiscal 2021, dar si pentru cluburile sportive.

- Sunt ani de zile de cand castelul Kornis de la Manastirea, ramas fara supraveghere, a devenit loc de aruncat gunoaie, de catre trecatori sau chiar locanici certați cu bunul simț. In curand insa situația ar putea sa se schimbe. Terenul respectiv urmeaza sa fie intabulat in curand, iar apoi situația…

- Locuitorii din cartierul Borhanci din Cluj-Napoca s-au mobilizat sâmbata, 24 aprilie, într-o acțiune de strângere a gunoaielor din zona. S-au strâns 200 de saci de deșeuri, întreaga acțiune durând aproximativ 4 ore. La curațenie…

- Peste 70.000 de joburi noi au fost postate in primele trei luni ale anului pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, valoare egala cu cea inregistrata in aceeași perioada a anului trecut. Aplicarile candidaților, in schimb, au crescut cu 70% fața de primele trei luni din 2020, respectiv…

- Clujenii semnaleaza tot mai des faptul ca gunoaiele de pe malurile Someșului nu dispar, ba mai mult, acestea se înmulțesc. Primarul Emil Boc se declara îngrijorat cu privire la deșeurile aruncate ilegal și precizeaza ca zilnic apar astfel de cazuri în…