- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogand drept "jenant" refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infrangerea electorala.Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU: in…

- La doua zile dupa ce principalele posturi americane de televiziune au anuntat ca Joe Biden este caștigatorul alegerilor prezidentiale din Statele Unite, Donald Trump refuza sa-și recunoasca infrangerea.

- Ministerul de Externe iranian Mohammad Javad Zarif a cerut duminica tarilor vecine Iranului sa coopereze in atingerea intereselor comune, in urma infrangerii in alegeri a presedintelui american Donald Trump, transmite Reuters.”Trump s-a dus, iar noi si vecinii nostri vom ramane. A miza pe…

- Donald Trump nu și-a recunoscut infrangerea. A insistat in mesaje pe Twitter ca el este invingatorul. De maine, echipa sa de campanie va incepe acțiunile in instanța. Potrivit unor surse citate de presa americana, mai mulți apropiați i-ar sugera sa accepte ca a pierdut.

- Ginerele lui Trump, Jared Kushner, consilier special la Casa Alba in timpul mandatului lui Donald Trump, il sfatuieste sa cedeze in scandalul post-alegeri si sa-si recunoasca infrangerea, conform unor surse CNN.Presedintele in functie al SUA a reluat duminica acuzatiile privind nereguli electorale,…

- Donald Trump a fost sfatuit de ginerele sau Jared Kushner, consilier special la Casa Alba, sa ia in calcul infrangerea in fata lui Joe Biden, relateaza CNN, care citeaza surse apropiate dosarului.

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat marti pe presedintele Donald Trump ca ameninta statul de drept si si-au declarat sprijinul pentru candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, relateaza Reuters. Fostii procurori federal de rang inalt, care au lucrat sub fiecare presedinte…