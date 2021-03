Peste 270 de magazine din reteaua nationala a operatorului de telecomunicatii Digi vor avea recipiente de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA) si deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), prin proiectul Digi CoRRRner (Recicleaza! Redu! Refoloseste!), a anuntat compania, intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. "'Coltul reciclarii' va exista, astfel, in 60% din punctele de Digi, in fiecare judet al tarii, in orasele unde partenerul responsabil de colectare (Environ) detine capacitatile necesare pentru preluarea DBA si DEEE. Digi invita persoanele persoanele…