Clubul de motociclisti ultranationalisti rusi Lupii Noptii isi extinde prezenta in Slovacia, ceea ce determina aceasta tara din NATO sa incerce sa-i reduca influenta, pe fondul ascensiunii extremei-drepte, noteaza miercuri Reuters.

Lupii Noptii, organizatie supusa sanctiunilor SUA pentru rolul sau in evenimentele din estul Ucrainei, a deschis o filiala slovaca in iunie si a desfasurat in aceeasi luna exercitii in stil militar cu Recrutii Slovaci, o grupare paramilitara cu 200 de membri. Slovacia este cea mai pro-rusa dintre tarile din Grupul de la Visegrad (care mai cuprinde Ungaria,…