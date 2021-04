Stiri pe aceeasi tema

- Rabla electrocasnice 2021. Se acorda bani prin proiectul rabla pentru electrocasnice in funcție de clasa energetica.Ministerul Mediului a lansat un nou proiect privind proiectul Rabla pentru electrocasnice. Cei care vor sa-și inlocuiasca electrocasnicele vechi, cu consum mare de energie electrica, cu…

- Cele mai mari primarii din Romania continua sa eșueze in implementarea unor masuri eficiente pentru reducerea poluarii aerului, arata un studiu al ONG-ului Observatorul Roman de Sanatate. Organizația amintește ca, in ciuda masurilor timide luate de municipalitați, 29.000 de romani mor anual din cauza…

- Tot in mediul online iși desfasoara, in prezent, cursurile alti 336 de elevi si 28 de cadre didactice, care fac parte din grupele de risc ca urmare a unor probleme de sanatate pe care le prezinta.Situația din Braila nu este singulara. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galați a adoptat…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica calendarul inscrierii copiilor la clasa pregatitoare și proiectul de metodologie aferent. Potrivit acestuia, inscrierile incep pe data de 15 martie. Cererile de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare pot fi completate si depuse online sau la unitatea…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica calendarul inscrierii copiilor la clasa pregatitoare și proiectul de metodologie aferent. Potrivit acestuia, inscrierile incep pe data de 15 martie. Proiectul de calendar poate fi consultat aici Descarca Calendarul pus in dezbatere: 10 martie 2021: Afișarea…

- Un elev din Braila a creat un dozator de medicamente pentru persoanele care uita sa isi ia pastilele la anumite ore sau care au mai multe pastile de luat. Proiectul va intra in cursa pentru competitia InfoEducatie.

- O mie de carti vor fi donate catre trei scoli din medii defavorizate din judetele Mures, Calarasi si Braila in urma unui proiect lansat de One Night Gallery si Curtea Veche Publishing, informeaza Agerpres. Instalatia interactiva #cemaicitim, parte din proiectul lansat de One Night Gallery…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va derula un proiect pilot prin care ii va invata pe contribuabili sa isi completeze in mod corespunzator declaratiile de plata si cele de venit. "Agentia Nationala de Administrare Fiscala va intensifica, si in anul 2021, activitatile de indrumare…