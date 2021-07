Stiri pe aceeasi tema

- Grecia nu mai este la fel de primitoare ca pana acum. Numarul cazurilor covid a ajuns in zona critica si sunt restrictii mai dure pe unele insule, dar si la revenirea in Romania. Persoanele nevaccinate trebuie sa intre in carantina 14 zile.

- Sunt cozi kilometrice la vama Giurgiu, la intrarea in țara. Turiștii romani se grabesc sa revina in țara dupa ce Grecia a intrat, joi, in zona roșie. Romanii care nu sunt vaccinați sau care nu fac dovada ca au trecut prin boala sunt obligați sa intre in carantina de duminica, 1 august, la revenirea…

- CNSU a actualizat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic. Trei destinatii de vacanta preferate de romani raman in zona rosie: Spania, Cipru si Malta. Grecia ramane in zona galbena, iar Maldive iese din zona roșie.

- Spania, Portugalia și Olanda intra in zona roșie, in timp ce Grecia - una dintre destinațiile de vacanța preferate de catre romani - intra in zona galbena, incepand de la mizul nopții de sambata spre duminica, potrivit deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a actualizat…

- Turiști romani care pleaca in concediu spre Grecia au așteptat ore bune la vama bulgaro-greaca. Sambata dimineata, la vama Kulata – Promachonas, coada de masini se intindea pe aproape 8 kilometri, iar unii turisti spun ca asteptau chiar mai bine de patru ore pentru a intra in Grecia. Cauza este tot…