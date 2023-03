Stiri pe aceeasi tema

- Zain și Giulia continua sa starneasca controverse, dupa ce au discutat despre o posibila relație. De curand, concurenții din casa Mireasa au avut de facut un task, moment in care cei doi au putut sa vorbeasca mai mult. Se pare ca Giulia nu este atat de incantata sa petreaca timpul cu Zain.

- In ediția din data de 24 martie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Antonio și Maria analizau problemele de compatibilitate dintre ei. Maria afirma ca nu iși dorește sa se arunce cu capul inainte.

- In ediția din data de 20 martie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Alex și Irina au fost prinși vineri in ore intregi de discuții, insa sarutul dintre cei doi a aparut abia duminica. ”O sa formam un cuplu la un moment dat!”, a spus concurenta despre relația ei cu Alex.

- Cu siguranța nu aveți cum sa-i fi uitat pe Edith și pe Ali, cunoscutul cuplu ce și-a cladit iubirea in casa Mireasa pentru fiul meu, in anul 2016. Deși au trecut șapte ani de atunci, in continuare aceștia sunt urmariți pe rețelele de socializare de cei care le-au fost susținatori. Am stat și noi de…

- Giulia și Roberto au decis sa se cunoasca mai bine, iar legatura lor a devenit și mai stransa, dupa ce, in urma cu doua zile, concurenta s-a simțit rau. Bunica Livia l-a atenționat pe Roberto, spunandu-i ca se grabește in privința Giuliei.

- Dani și Daiana de la Mireasa și-au asumat relația și au trecut la pasul urmator. Cei doi iși doresc sa ramana impreuna și au declarat ca nu sunt interesați de alte persoane care ar putea sa vina din exterior.

- Alex a recunoscut ca simțea ca relația cu Irina va funcționa. Ce spune concurentul de la Mireasa despre fosta lui iubita. Cei doi au format un cuplu pentru cateva zile, iar apoi s-a ajuns la separare.

