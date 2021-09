Giorgiana Radu-Avramescu: Spectacol politic în pandemie Normalitate. Decența. Vom face. De maine va fi mai bine. Ne vom asuma. Vom ține cont de promisiunile facute. De cate ori n-am auzit aceste cuvinte din partea politicienilor. De prea multe ori, incat aproape ca am devenit alergici la ele. Cred ca n-am vrea sa mai auzim nimic. Vrem sa vedem. Sa le vedem aplicate aceste promisiuni pentru a nu ramane vorbe. Spectacolul de sambata susținut de PNL, caci n-a fost un simplu congres, a confirmat inca o data ca lupta pentru putere sfideaza regulile. De asta data, cele mai importante in aceasta perioada. Regulile sanitare impuse de pandemie. Cum sa mai fie… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

