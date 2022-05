Stiri pe aceeasi tema

- FCSB i-a propus lui Toni Petrea, 47 de ani, sa ramana și in sezonul viitor și așteapta un raspuns pana duminica, atunci cand echipa va disputa ultimul meci din campionat, cu CFR Cluj, dupa care va intra in vacanța de vara. A ratat titlul, insa e dorit in continuare la FCSB ca antrenor și pentru campionatul…

- Gigi Becali poate da lovitura in Conference League. FCSB a ratat titlul și in acest an dupa ce roș-albaștrii s-a incurcat cu Voluntari, iar CFR Cluj a caștigat impotriva celor de la U. Craiova. Echipa latifundiarului așteapta din 2015 un nou succes, lucru care parca nu vrea sa se mai intample. Dar cum…

- Deși au incercat din rasputeri sa joace ultima etapa a campionatului pe stadionul Ghencea, roș-albaștrii nu au reușit. Astfel, meciul dintre FCSB și CFR Cluj se va disputa la Buzau, exact cum a relatat și Puterea.ro zilele trecute. Anunțul locației unde va avea loc meciul dintre FCSB și CFR Cluj, de…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, comentand sansele la titlu, ca formatia sa trebuie sa fie realista si sa admita ca e la o distanta destul de mare de ocupanta primului loc al clasamentului, CFR Cluj. Fii la curent cu cele mai noi…

- Gigi Becali iși va pune iar fanii FCSB in cap. Patronul vicecampioanei asista cum echipa sa scapa titlul și in acest sezon, in favoarea celor de la CFR Cluj. Ehipa antrenata de Toni Petrea a pierdut, duminica, cu 0-2, in fața celor de la U. Craiova și sunt la 8 punte de lider. Arena Naționala, […] The…

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe FC Voluntari. Disputa va avea loc pe stadionul „Anghel Iordanescu“ si va conta pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. Gruparea din Banie vine dupa o serie de 7 meciuri consecutive castigate si antrenorul Laurentiu Reghecampf isi doreste…

- FCSB a invins-o pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0, duminica seara, pe Arena Nationala, intr-un meci din etapa a 30-a a Ligii I, ultima a sezonului regulat. Octavian Popescu a marcat unicul gol al partidei , la ultima faza a meciului, cu un sut de la peste 25 de metri. Gigi Becali spune ca FCSB poate…

- Dupa pașii greșiți facuți de FCSB, Helmut Duckadam, fostul președinte de imagine al roș-albaștrilor, critica jocul echipei lui Toni Petrea. Echipa patronata de Gigi Becali a remizat cu FCU Craiova (2-2) și cu CS Mioveni (1-1), permițandu-le rivalilor de la CFR Cluj sa aiba un avans de 8 puncte cu 3…