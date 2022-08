Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constamta a anuntat ca tanarul mijlocas Nicolas Popescu a fost cedat definitiv clubului de Superliga FC Voluntari.Format la Academia Hagi, Nicolas Popescu 19 ani , care e fiul presedintelui Farului, fostul mare jucator Gica Popescu, a evoluat in sapte partide pentru echipa de pe litoral in primul…

- ARAD. Fotbal, Superliga, etapa 3: FC Arges – Univ Cluj 3-1, Farul Constanta – Chindia Targoviste 0-0, FC Voluntari – UTA 3-0, CFR Cluj – CS Mioveni 4-2, Petrolul Ploiesti – Sepsi Sf Gheorghe 1-1, Univ Craiova – Rapid 0-1, FCSB – CSU Craiova 1-1, Hermannstadt Sibiu – FC Botosani 1-1.

- La pauza meciului Farul - Chindia, moment in care scorul era 0-0, jurnalistul Remus Raureanu a pus neputința ofensiva a dobrogenilor pe seama lipsei jucatorilor creativi, „decarilor”, așa cum i-a numit adesea antrenorul-finanțator Gica Hagi. Prima repriza a meciului dintre Farul și Chindia de la Ovidiu…

- Daca in meciul de debut din Superliga au pierdut nemeritat, dintr-un penalti, scor: 0-1, in fața echipei FC Voluntari, cu nimic superioara, ba dimpotriva, „lupii” jucand mai bine, fapt recunoscut de iubitorii fotbalului, la Arad, in etapa a doua, eșecul suferit cu UTA, rezultat final: 0-2 (0-1), a fost…

- Petrolul Ploiești - FC Voluntari, meci care inchide prima etapa din SuperLiga, sezonul 2022-2023, se joaca, luni, 18 iulie, de la ora 21:30, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- FCU Craiova a pierdut, scor 1-2, la Constanța, cu Farul, iar antrenorul oaspeților, Marius Croitoru nu s-a impacat deloc cu rezultatul final. El a criticat prestația arbitrului Iulian Calin, subliniind ideea ca l-a vanat ca sa-l elimine. „Greșeala la golul doi. Este corner și iau gol. E simplu. El (n.r.…

- Se anunța cea mai aprinsa batalie pentru primele 6 locuri. Fanii din Giulești și banii lui Șucu sunt argumentele Rapidului, in vreme ce atuurile lui Sepsi sunt antrenorul și stabilitatea clubului. Dintre echipele care au fost sezonul trecut in play-off, FC Argeș și Voluntari par in pierdere de vitez,…

- Gica Hagi (57 de ani) s-a enervat la meciul amcial dintre Farul și CS Mioveni, scor 0-0, disputat in cantonamentul din Poiana Brașov. Antrenorul constanțenilor a fost deranjat de un ofsaid aratat de unul dintre asistenți impotriva echipei sale. Potrivit digisport.ro, Hagi a intrat pe teren pentru a-i…