- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a decis sa introduca in carantina orașele Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir și Abrud, dar și comuna Ciugud, din cauza numarului mare de persoane infectate din aceste comunitați. Masura va intra in vigoare marți, la miezul nopții.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis o noua hotarare, duminica, in care sunt descrise masurile de carantina ce vor fi impuse in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Carantina a fost decisa in urma incidenței COVID ridicate in localitațile menționate și este valabila…

