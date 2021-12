Stiri pe aceeasi tema

- Germania a raportat miercuri cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus de la jumatatea lunii februarie, in timp ce spitalele au avertizat ca țara ar putea avea 6.000 de persoane la terapie intensiva pana la Craciun, peste varful inregistrat iarna trecuta, anunța Reuters, conform Mediafax.…

- Bulgaria a raportat marti un numar record de decese zilnice asociate COVID-19, respectiv 334, in conditiile in care aceasta tara, cu cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana (UE), se confrunta cu al patrulea val de pandemie, informeaza Reuters citata de Agerpres.

- Rusia a raportat astazi pentru prima data de la inceputul pandemiei un bilant de peste 1.000 de decese in precedentele 24 de ore la persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, transmit Reuters si AFP, citand surse oficiale. Cele 1.002 decese anuntate sambata ridica numarul total al victimelor pandemiei…

- Agentia Spatiala Rusa (Roscosmos) a suspendat pana in noiembrie testele la motoare de racheta de la instalatia sa din Voronej pentru a redirectiona rezervele de oxigen pentru pacientii bolnavi de COVID-19, relateaza Reuters.