- Germania este principalul obstacol in calea impunerii unor sancțiuni mai dure impotriva Rusiei, a spus luni prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unei conferințe de presa, informeaza Reuters. Morawicki a mai subliniat și faptul ca Ungaria nu se opune sancțiunilor.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki acuza Germania ca este principalul obstacol in calea impunerii de sanctiuni mai dure impotriva Rusiei. In același timp, in conferința de luni, oficialul german a afirmat ca nu Ungaria le blocheaza, criticata intens pentru abținerea de la o poziție mai dura impotriva…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni noi sancțiuni internaționale impotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina, propunand boicotarea petrolului rusesc și a altor produse vandute de Rusia și oprirea exporturilor catre Rusia, transmite Reuters. Zelenski a declarat ca presiunea…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut joi dimineata o reactie imediata si 'cele mai dure sanctiuni' fata de agresiunea Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a minimalizat marti amenintarea Occidentului cu sanctiuni, afirmand ca acestea vor fi impuse indiferent de evolutia evenimentelor si descriind ca predictibil raspunsul la recunoasterea de catre Moscova a celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie cand iau in calcul sanctiuni impotriva Rusiei in cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, conform AGERPRES. Printre posibilele sanctiuni este evocata blocarea functionarii…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a descris miercuri gazoductul Nord Stream 2, care leaga direct Rusia de Germania ocolind Ucraina, drept ''instrumentul de santaj'' al Moscovei, context in care a apreciat ca actuala crestere a preturilor la energie in Europa este deopotriva efectul comportamentului…