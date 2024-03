George Simion o încasează iar: Serviciul de Securitate din Ucraina îi prelungește interdicția Serviciul de Securitate din Ucraina (SBU) a anunțat oficial ca ii prelungește interdicția de intrare pe teritoriul țarii lui George Simion, in interesul securitații naționale. „Dorim sa va informam ca decizia de interzicere a intrarii in țara noastra a cetațeanului roman pe care l-ați menționat este inca in vigoare in interesul securitații naționale a Ucrainei”, se arata in comunicatul SBU transmis presei. In ceea ce privește informațiile referitoare la intalnirile lui George Simion cu agenți FSB din Cernauți, in vestul Ucrainei, SBU a declarat ca aceste informații sunt clasificate. „Sunt solicitari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

