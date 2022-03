Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Valc și George Cozma (Atletich Aiud) – vicecampioni naționali in proba de 1500 metri Aiudenii Bianca Valc și George David au devenit vicecampion naționali in proba de 1500 metri, ce s-a desfașurat la București, in cadrul Campionatelor Naționale de atletism pentru juniori 3 (Under 16). Bianca…

- Doua zile de foc pentru lotul competitional Ronin Training Academy prezent la Campionatul National de Ju Jitsu U16, U18, U21 si Adulți" Bucuresti in perioada 26-27.02.2022 la competitie, participand doar la proba de ne-waza cu 12 sportivi care au castigat 5 titluri de campioni nationali, 5 titluri de…

- Buzoianca Marina Baboi nu se dezminte și reușește o noua medalie de aur in etapa a treia din cadrul Campionatelor Naționale de atletism in sala pentru seniori și U 23. Competiția se desfașoara in perioada 25-27 februarie 2022 și este gazduita de Sala Ioan Soter din cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu…

- La competitia desfasurata in Bucuresti au evoluat mai multi atleti de la CSS1 Constanta si LPS "Nicolae Rotaruldquo;. Etapa intai a Campionatele Nationale indoor rezervate cadetilor categoria de varsta Under 18 , juniorilor 3 Under 16 si intrecerea de probe combinate, care a avut loc, timp de doua zile,…

- La ce de-a XVII-a ediție a Concursului național de atletism in sala, Memorialul „Dorin Melinte”, desfașurat zilele trecute la Bacau, sportivii aiudeni Bianca Valc și George David (ACS Athetich Aiud), pregatiți de antrenoarea Ioana Bozdog și-a trecut in cont clasari pe podium. A fost primul concurs al…

- Bianca Valc și George David (ACS Atletich Aiud), pe podium la Bacau La Bacau, la ediția a XVII-a a Concursului național de atletism in sala, Memorialul “Dorin Melinte”, sportivii aiudeni Bianca Valc și George David (ACS Athetich Aiud), pregatiți de antrenoarea Ioana Bozdog și-a trecut in cont clasari…

- Evenimentul primei etape a Campionatelor Naționale indoor ale seniorilor și tineretului (U23), plus intrecerea la probe combinate (seniori, U23), a fost reintrarea in circuitul competițional a uneia dintre cele mai titrate atlete din Romania. Este vorba despre Andreea Taloș Panțuroiu, prezenta in proba…

- Braila a fost gazda editiei din acest an Campionatului National de Box rezervat cadetior si categoriei Under 22, evenimente la care a avut patru reprezentanti si Clubul Sportiv Municipal Zalau. Rezultatele sportivilor pregatiti de Ioan Dragos si Adrian Poputea au fost peste asteptari, pugilistii de…