Stiri pe aceeasi tema

- A trecut el prin momente mai grele Omul de afaceri George Copos , in varsta de 67 de ani, a fost testat pozitiv cu COVID-19. Familia pastreaza discreția in legatura cu starea sa dar se pare ca infrunta o forma ușoara. A fost vicepremier al Romaniei, este unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri…

- Omul de afaceri George Copos, de 67 de ani, a fost testat pozitiv cu COVID-19. In acest moment, nu se stie exact care este starea de sanatate a fostului patron al clubului Rapid, informeaza realitateasportiva.net . George Copos, fost vicepremier al Romaniei, este unul dintre cei mai importanti oameni…

- „In acest moment, nu se stie exact care este starea de sanatate a fostului patron al clubului Rapid”, scrie Realitatea Sportiva. In luna iulie, Dumitru Dragomir spunea ca George Copos este in forma maxima și are din nou o afacere care produce bani mulți. „Copos este un titan! L-am vazut…

- Omul de afaceri George Copos, in varsta de 67 de ani, a fost testat pozitiv cu COVID-19. In acest moment, nu se stie exact care este starea de sanatate a fostului patron al clubului Rapid, informeaza realitateasportiva.net.Citește și: Nicușor Dan anunța controale la sange in Primarie: 'Au inceput…

- AC Milan a anuntat, miercuri, ca fundasul Leo Duarte a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro.Duarte se afla in autoizolare. Citește și: Rareș Bogdan prevestește o victorie istorica! Va fi dezastru pentru PSD! ‘Pentru prima data, vom elibera Romania de sub jugul roșu’ .…

- Ciclistul roman Eduard-Michael Grosu a fost testat pozitiv la coronavirus, potrivit unui document postat de rutierul echipei Nippo Delko One Provence pe Instagram, relateaza Agerpres. Grosu prezinta un consimtamant privind internarea in Spitalul Orasenesc Zarnesti dupa ce a fost confirmat cu Sars-Cov2.…

- Xavier Hernandez, fostul mijlocas al Barcelonei, a anuntat, sambata, ca a fost testat pozitiv la coronavirus, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agrepres. Xavi, in varsta de 40 de ani, actualul antrenor al echipei de fotbal Al-Sadd din Qatar, a anuntat pe contul sau de Instagram ca a fost testat…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la…