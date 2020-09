Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 966 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 266.100 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica.



De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, a fost constatata o infractiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod penal.



In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 784 de apeluri la numarul unic de urgenta…