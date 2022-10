Grupul italian Eni a anuntat ca in acest weekend nu va primi gazele comandate grupului rus Gazprom si ca situatia va continua probabil si luni, desi cele doua companii au spus ca lucreaza pentru a remedia situatia, transmite Reuters. Livrarile de gaze rusesti prin punctul de intrare Tarvisio vor fi la zero pentru 1 octombrie, […] The post Gazprom și Eni, cel mai mare importator de gaze din Italia, susțin ca livrarile din Rusia sunt doar in „blocaj temporar” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .