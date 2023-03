Gata, vineri primăvara! ANM anunță temperaturi de aproape 20 de grade La capatul mai multor zile mai reci, in Romania se va face din ce in ce mai cald. Meteorologii ANM anunța temperaturi de primavara. In weekend sunt așteptate 14-15 grade Celsius, iar pe 8 martie de Ziua Femeii, meteorologii anunța ca s-ar putea atinge chiar și 20 de grade Celsius. „Pana la sfarșitul acestei saptamani, o vreme stabila, in general liniștita, nu spun ca vor lipsi de tot precipitațiile, insa chiar daca vor aparea, acestea vor fi destul de slabe cantitativ. Din punct de vedere termic, in zilele urmatoare, jumatatea de nord va avea un regim termic apropiat de normal, de exemplu, maxime… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

