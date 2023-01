Gândaci vii şi morţi în frigiderele din restaurantele fast-food. Avertismentul ANPC Mihai Culeafa, vicepresedintele Autoritatii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizeaza populatia cu privire la neregulile din unitatile de tip fast-food, unde insspectorii autoritații au gasit „gandaci vii si morti in frigidere”. „Des, din graba, mancam fast food. In ultima perioada am verificat multe unitati de acest gen. Inainte sa fiu vice mancam fara intrebari, acum ca am costatat atatea nereguli, ma intreb de doua ori inainte sa mananc. Am gasit gandaci vii si morti in frigidere, mare grija”, a declarat, joi, Mihai Culeafa intr-o conferința de presa. Pana la data de 15… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele trebuie sa adauge in meniuri, incepand cu 15 martie, ingredientele preparatelor, cantitatea lor și valorile nutriționale, a anunțat președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu.

- Ordinul care stabileste detalierea informatiilor din meniurile restaurantelor a fost emis dupa ce am stabilit abordarea la nivel european iar alaturi de numele produsului va trebui pus intr-o paranteza si numarul de E-uri ca sa stii ca, la momentul acela, ai demarat deja procesul de imbalsamare inca…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat, in 2022, amenzi in valoare de 217,4 milioane de lei, in crestere cu 80,7% fata de anul precedent, cand cuantumul a fost de 120,3 milioane de lei, conform datelor prezentate, joi, intr-o conferinta de presa, de catre Horia Constantinescu, presedintele…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au aplicat 343 de amenzi contraventionale, in valoare de peste doua milioane lei, comerciantilor de jucarii din Romania pentru nerespectarea prevederilor legale privind comercializarea si siguranta jucariilor. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- ANPC a anuntat, vineri, ca Raiffeisen Bank a inceput returnarea sumelor pentru clientii pagubiti, iar pana in prezent a fost restituita suma de 13,4 milioane de euro dintr-un total de aproape 22 de milioane de euro. ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in urma deciziei definitive…

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in urma deciziei definitive pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a confirmat Ordinul nr.837/20.10.2017, emis de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in raport cu practici comerciale incorecte…

- Pizza Bonita si restaurantul AZR Lebanese, ambele din Bucuresti, au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care produse expirate, mizerie, gandaci morti in frigider. Fii…

- In urma unor sesizari sosite de la consumatori, referitoare la modul in care sunt comercializate diverse produse second hand, din import, pe piata din Romania, echipe de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , coordonate de presedintele institutiei, Horia Constantinescu…