Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiu au organizat și desfașurat activitați pe linia “prevenirii și combaterii traficului cu produse contrafacute”, in urma carora au fost descoperitepeste 2000 de bunuri cu numele și insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, in portbagajul unui vehicul condus de un cetatean bulgar, in spatiul destinat rotii de rezerva. 1.600 pachete cu tigari, pe care soferul a incercat sa le introduca ilegal in tara. In data de 03.10.2020, la ora…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, judetul Bihor, au depistat un cetatean irakian, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 30.09.2020, in jurul orei 21.05, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors- I.T.P.F. Oradea au…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat o perchezitie domiciliara la o adresa de pe raza municipiului Dorohoi, la o persoana despre care existau informatii ca…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Brodina au desfașurat diverse acțiuni, una pe linia combaterii contrabandei cu țigari in urma careia au confiscat aproximativ 10.000 pachete țigari, iar alta pe linia combaterii migrației ilegale in cadrul careia au depistat și reținut un cetațean indian.…

- Un conducator auto, originar din raionul Caușeni, a ramas fara permisul de conducere dupa ce acesta a fost depistat de catre polițiștii de frontiera ca este falsificat. Barbatul și-a continuat calatoria in calitate de pasager, pe numele lui fiind inițiate cercetari penale conform art. 361 Cod Penal…

- Val de falsuri la granita de est a Uniunii Europene, la Iasi. Vecinii si fratii nostri de peste Prut par sa se fi specializat in falsificarea documentelor de identitate romanesti. Politistii de frontiera ieseni au gasit carti de identitate false, la trei moldoveni, acte care urmau sa fie folosite in…