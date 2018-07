FT: Cele cinci zile de carnagiu diplomatic ale lui Trump

Nu știm nimic despre lucrurile cu privire la care vor fi convenit Donald Trump și Vladimir Putin in cursul discuției lor private de doua ore. Insa laudele pe care Trump i le-a adus in public fostului agent KGB sunt suficient de uimitoare. Președintele Americii a incheiat conferința de presa comuna - cea mai mare etalare de servilism pe care un președinte american a facut-o vreodata fața de un omolog rus - cam tot așa cum s-a comportat și pe parcursul ei, strigand „vanatoare de vrajitoare totala” la ieșirea din sala, potrivit Financial Times , citat de Rador.