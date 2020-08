Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- O batalie între luptatori ai Statului Islamic și forțele de securitate afgane a avut loc timp de mai multe ore luni în orașul Jalalabad din estul Afganistanului, cel puțin 24 de persoane pierzându-și viața dupa ce un asalt nocturn al militanților islamiști a rezultat într-o evadare…

- Moscova va riposta la sanctiunile "inamicale" anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism pentru pedepsirea incalcarilor drepturilor omului, a anuntat marti Kremlinul, preluat de France Presse si Reuters, potrivit Agerpres."Nu…

- Politia din Haga a retinut duminica aproximativ 400 de persoane dupa ce au refuzat sa plece de la un protest organizat pentru a contesta masurile de distantare sociala impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Citește și: RASTURNARE de situație: Administrația…

- Cel putin 20 de migranti africani au murit in largul Tunisiei, in naufragiul unei ambarcatiuni in care se aflau mai mult de 50 de persoane, transmite Reuters, citand un oficial tunisian.Cadavrele au fost gasite marti, in largul orasului Sfax, a indicat el, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Autoritatile turce au dispus arestarea a 275 de persoane, in principal personal militar, pentru presupuse legaturi cu reteaua condusa de clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca a organizat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, transmite Reuters, care citeaza surse din politie…

- Liderul al Qaeda din nordul Africii, Abdelmalek Droukdel, a fost ucis intr-o operatiune a fortelor franceze, a anuntat vineri ministrul Apararii, Florence Parly, conform Reuters.Franta a anuntat vineri ca fortele sale militare l-au ucis pe liderul organizatiei al Qaeda din Nordul Africii,…

- Muzeul Luvru din Paris a anuntat vineri ca intentioneaza sa-si redeschida portile incepand cu 6 iulie ca urmare a noilor masuri anuntate joi de prim-ministrul francez Edouard Philippe privind relaxarea restrictiilor anti-COVID-19, informeaza Reuters.Intr-un comunicat, reprezentantii celui mai vizitat…