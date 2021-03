Stiri pe aceeasi tema

- In regiunea Dunkerque din nordul Frantei vor fi instituite 'masuri suplimentare de franare' a epidemiei de COVID-19, a anuntat marti biroul premierului Jean Castex, potrivit France Presse. Epidemia a luat amploare la Dunkerque, unde rata de incidenta a fost luni de 91 de cazuri la 100.000 de…

- Medicii de la clinica Garmisch-Partenkirchen din Bavaria au raportat ca au detectat o noua mutație a coronavirusului. In prezent nu exista indicii ca ar fi mai contagioasa decat alte mutații cunoscute. Probele sunt analizate acum la un laborator din Berlin. Este vorba de o clinica din localitatea bavareza …

- Francezii s-au intors acasa mai devreme sambata, din cauza noului interval orar al carantinei de noapte, care interzice circulatia intre 18:00 si 06:00, scrie Reuters. Guvernul a dispus extinderea carantinei de noapte pentru a impiedica cresterea numarului de cazuri COVID-19. Pana acum, carantina de…

- Ministrul francez al Fortelor armate Florence Parly si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la ''recrudescenta'' gruparii jihadiste Stat Islamic in Irak si Siria, impotriva careia militari francezi raman mobilizati in cadrul unei coalitii internationale conduse de Washington, relateaza AFP,…

- Un proiect de lege care prevede posibilitatea conditionarii deplasarilor sau exercitarii activitatii de prezentarea unui test de depistare sau de efectuarea unui vaccin a provocat marti ingrijorare si indignare in Franta, iar guvernul a negat ca ar vrea sa creeze un "stat

- Parasita de turisti din cauza pandemiei, Venetia mizeaza pe arta confecționarii margelelor de sticla de Murano pentru redresarea sectorului aflat in criza Parasita de turisti inca de la inceputul pandemiei, Venetia spera ca inscrierea artei confectionarii margelelor din sticla, alaturi de mestesugul…

- Londra intra in faza a treia a restricțiilor impotriva raspandirii coronavirusului, dupa ce, in ultimele zile, cazurile COVID au crescut alarmant. Incepand de miercuri, capitala Marii Britanii va intra in faza a treia a restricțiilor anti-COVID, scrie BBC. De asemenea, ... The post Londra intra in a…

- 27 de scoli si 23 de gradinite sunt inchise din cauza cresterii alarmante a numarului cazurilor de COVID-19. Potrivit Ministerului Educatiei, 520 de elevi si 9 copii de varsta prescolara sunt infectati in prezent.