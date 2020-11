FOTO/VIDEO Ritm sustinut de lucru pe lotul 2 din A10, Sebes - Turda. Grecii de la Aktor au ajuns la aproape 80% stadiu fizic al santierului

Antreprenorul lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turda, compania greaca Aktor, s-a mobilizat semnificativ in ultimele saptamani astfel incat stadiul fizic al lucrarilor se apropie de 80%.



Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura sustin ca in acest ritm lucrarile vor fi gata in a doua jumatatea a anului 2021.



"Dupa o sumedenie de zone construite si refacute in mod repetat in acesti ani de santier, grecii si-au dat in sfarsit seama ca doar prin protejarea terasamentelor vor iesi din acest cert vicios. Asa ca au suplimentat considerabil echipele care se ocupa de sistemul de scurgere…