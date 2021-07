Stiri pe aceeasi tema

- Monitorizare permanenta a vitezei de deplasare a ambarcatiunilor in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.In cursul acestui sfarsit de saptamana, inspectorii ecologi din cadrul comisariatelor regionale de control ale Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au verificat un numar de…

- In acest moment, astfel de vipere se mai gasește doar in Romania, mai ales in regiunea Moldovei. Populația nu depaseste 4.000 de exemplare.Oamenii de stiinta sunt uimiti cum reptila a reușit sa se reproduca in ciuda factorilor care o amenința. Agricultura motorizata și substanțele chimice care ajung…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost la datorie și in aceasta saptamana. Astfel, pe langa activitațile preventive desfașurate, polițiștii au aplicat 466 de sanțiuni contravenționale, majoritatea pentru nerespectarea regulilor privind circulația pe drumurile publice (336) și nerespectarea…

- Plaja Vadu a devenit tot mai populara in ultimii ani și tot mai aglomerata la sfarșit de saptamana. Pentru mulți iubitori ai marii, plaja Vadu a ramas un colț de paradis, unde mai poți gasi valuri liniștite in anumite perioade ale anului. Plaja Vadu trebuie ocrotita de turiști și de autoritați deopotriva.…

- Rangerii hunedoreni avertizeaza ca viperele sunt deja foarte prezente in Parcul Național Retezat, astfe lca turiștilor li se atrage atenția sa fie extrem de prudenți daca pleaca in drumeții, pentru ca viperele sunt venioase și ataca, daca se simt amenințate.Turiștilor li se recomanda sa evite suprafețele…

- De-a lungul anilor, urmare acțiunilor de monitorizare, in zona Perișor-Periteașca din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunarii, a fost observata cea mai abundenta populație de vipera de stepa (Vipera ursinii moldavica). Aceasta este o specie vulnerabila, avand in aceasta zona o densitate de aproximativ…

- In doar 24 de ore, polițiștii brașoveni au verificat 560 de locații, 41 de societați comerciale și persoane fizice autorizate cu privire la respectarea masurilor impuse in perioada starii de alerta și 76 de mijloace de transport persoane. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 49 de sancțiuni…

- Zonele costiere naturale Vadu, Corbu si Midia fac parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si au statut de ldquo;Sit Natura 2000" incluzand habitate specifice si specii de interes conservativ deosebit de valoroase la nivel european si mondial. Vizitatorii trebuie sa dea dovada de un comportament…