FOTO. Sărbătoarea înfrățirilor la Piatra-Neamț: delegații din cinci orașe în vizită! Astazi, 22 aprilie, in Piatra-Neamt este sarbatorita Ziua Infratirii, printr-o serie de manifestari festive incarcate de emoții și amintiri ale momentelor istorice in care au fost parafate prieteniile și colaborarea cu alte unitați administrative de peste hotare. In sala de ședințe a Primariei Piatra-Neamț au fost intampinați oaspeții din Roanne, Franta, delegație condusa de primarul Yves Nicolin si viceprimarii Clotilde Robin si Jean-Jacques Banchet, precum si consilierii pe infratiri Adina Lupu (romanca stabilita in Roanne) si Valerie Poncet. Delegația din sectorul Ciocana, cu care Piatra-Neamt… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

