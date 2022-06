Stiri pe aceeasi tema

- Un primar din Alba a fost condamnat la inchisoare si, in final, omorat de securitatea comunista pentru simplul motiv ca ar fi raspandit zvonuri „diversioniste” si ar fi „agitat populatia”.

- Raluca Pascu, care e insarcinata in ultimul trimestru, s-a casatorit cu Ibrahim, iubitul ei. Fericitul anunț nu a fost facut de vedeta, ci de Gabriela Firea, care a postat pe Facebook imagini de la cununia civila. Pe contul ei de Instagram, Raluca Pascu a postat cateva fotografii, poarta o rochie alba…

- Nationala Romaniei a primarilor joaca miercuri semifinala Campionatul European de Fotbal al Primarilor pentru Pace (European Mayors Footbal for Peace), competitie care se desfasoara in Trnava, Slovacia, in perioada 29 mai – 1 iunie, relateaza Botosaneanul. La acest eveniment sportiv participa echipe…

- Festivalul Narciselor de la Vad revine dupa doi ani de restricții din cauza pandemiei. Cea mai mare poiana cu narcise din Europa, Dumbrava Vadului, va fi deschisa din nou publicului larg in data de 15 mai. In Rezervatia Naturala „Dumbrava Vadului”, din comuna Sercaia, satul Vad, se organizeaza Festivalul…

- Scandalul de la varful AUR, dintre deputatul Daniel Rusu si presedintele George Simion, evolueaza cu noi acuzatii si amenintari. Deputatul de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, a facut publica o inregistrare a unei discutii dintre George Simion si primarul PNL al orasului Zlatna, Silviu Ponoran. „Iata dovada…

- Delfinii, unele dintre cele mai iubite mamifere marine, au fost folositi in ultimul secol si la actiuni militare in Marea Neagra de catre armata rusa si ucraineana. Si Romania a demarat un proiect secret de antrenare a cetaceelor.

- Cum au fost alocați banii din bugetul local, la Campeni. Primar: Cea mai mare suma merge la investiții Primarul din Campeni, Dan Cristian Pașca, a anunțat pe contul sau de Facebook modul in care au fost alocați banii din bugetul orașului. Cea mai mare suma a fost alocata pentru invstiții, a transmis…

