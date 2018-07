Stiri pe aceeasi tema

- Andreea BElan poate spune cE este un om implinit din toate punctele de vedere. Artista are o carierE de succes, un sot minunat xi un copil frumos. Recent, blondina a fost la mare xi a fEcut publicE o pozE cu ea in costum de baie de la mare, in care ce sE vezi...e albE ca varul. CantEreata a dezvEluit…

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a fost nevoita sa renunte la comoditatea pantofilor cu talpa plata din cauza diferentei de inaltime dintre ea si sotul ei, printul Harry, sustine Daily Mail. Diferenta...

- Publicatia americana Capital Gazette, care a fost joi tinta unui atac armat soldat cu cinci morti, a adus un omagiu victimelor lasand libera in editia sa de vineri pagina dedicata editorialelor, informeaza AFP, potrivit Agerpres. 'Nu avem cuvinte', este scris pe respectiva pagina in locul editorialelor,…

- Lidia Buble se mandrexte cu o siluetE de invidiat. Ea a fost campioanE na:ionalE la gimnasticE aerobicE pe echipe, dar "i campioanE na:ionalE la atletism, cros, sport la care a renuntat, insE, de cativa ani. Totuxi artista reuxexte sE ixi pEstreze o siluetE trasE prin inel xi asta fiindcE este atentE…

- Dinamo i-a prezentat astazi pe primii doi jucatori transferați in aceasta vara: atacantul Mircea Axente (31 de ani/FC Botoșani) și mijlocașul Deian Sorescu (20 de ani/ASU Poli Timișoara). Florin Bratu a fost prezent și el la conferința de presa unde i-a prezentat pe cei doi și anunța noi transferuri…

- Bihoreanca Adriana Tirb (30 de ani) a renuntat dupa sase ani la job-ul de la banca si a ales sa-si dezvolte o afacere cu lavanda. Fascinata de lanurile de lavanda din Provence, a crezut in visul sau, pe care l-a transformat in realitate.

- Antrenorul Roberto Donadoni a fost demis din functie dupa trei sezoane pe banca tehnica a echipei Bologna FC, a anuntat joi clubul italian de fotbal, citat de AFP. Fostul selectioner al squadrei azzurra a "adus credibilitate clubului", a declarat presedintele Joey Saputo. "Dar am resimtit asta abia…

- O tanara din Cluj si-a construit o afacere profitabila din pictura inversa pe sticla. Maria Teodorescu (33 de ani) a renuntat la un job bine platit in vanzari pentru a-si deschide propriul business, in urma cu cinci ani. O buna parte a comenzilor vin din strainatate.