- Foreign Affairs Minister Bogdan Aurescu underscored at the 13th Asia-Europe (ASEM) Summit the importance of health cooperation among member states, including by strengthening cooperation on vaccines, the Foreign Ministry informs in a release. Bogdan Aurescu expressed Romania's interest for…

- Snoop Dogg aduce din nou satul romanesc Bogata in prim-plan. In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, Columbia! Nici de aceasta data rapperul american nu a ajuns in Romania, dar a postat un videoclip…

- „Un scenariu realist, cum ar fi o pana de curent la nivel european, este oricand posibil”, explica in octombrie ministrul austriac al Apararii, Klaudia Tanner. Ministrul mai scria despre Blackout și pe pagina sa de Instagram : „Este un risc realist și in același timp subestimat”. Toata lumea știe deja…

- E cantareț, dar și compozitor! E cunoscut in Romania, dar e celebru și in strainatate! Adrian Sina se bucura de un adevarat succes pe plan muzical, talentul lui fiind recunoscut chiar și in Pakistan, acolo unde a fost invitat recent la o nunta. Artistul a fost surprins de tot ce i s-a intamplat acolo.…

- Romania‘s National Committee for Emergency Situations (CNSU) on Friday announced additional restrictions to manage the public health risk caused by a large number of COVID-19 infections, according to Agerpres. Under the restrictions to begin Monday, CNSU proposes a 30-day curfew from 22:00hrs to 05:00hrs…

- În data de 21 octombrie, credincioșii sunt așteptați sa participe la sarbatoarea Sfântului Dimitrie cel Nou. Timp de o saptamâna enoriașii vor putea sa atinga racelele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului…

- Facebook (inclusiv aplicația Messenger), Whatsapp și Instagram nu funcționeaza in Romania, luni seara, la ora 18.45. Cele trei aplicații aparțin companiei Facebook. O asemenea avarie nu a mai aparut la serverele Facebook de cateva luni. Actualizare Serviciile de socializare Facebook, Whatsapp și Instagram…