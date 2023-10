Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul National de Beach Handball Mamaia 2023 a strans la start peste 600 de sportivi, juniori si seniori, fete si baieti, de la 44 de echipe din toata tara. Plaja Blanco Beach by Bavaria Blu, de la Mamaia, a gazduit Campionatul National de handbal pe plaja, competitie la care reprezentantele municipiului…

- Doi soti din Cehu Silvaniei, judetul Salaj, au fost accidentati miercuri dimineata pe o trecere de pietoni din municipiul Bistrita de o soferita de 25 de ani, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Conducatoarea auto a fost testata…

- Astazi, 29 august 2023, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au efectuat o perchezitie domiciliara, la un barbat, de 58 de ani, in municipiul Timisoara, intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de nerespectarea…

- Evenimentul de inaugurare a bazei sportive din localitatea Galdau, județul Calarași, a provocat zambete printre participanți din cauza suprafeței de joc inedite.Galdau, un sat ce face parte din comuna Jegalia, situata in județul Calarași, a fost gazda unui eveniment special in weekend-ul trecut.…

- Inaugurarea bazei sportive din satul Galdau, județul Calarași, a starnit zambete din cauza suprafeței de joc. Galdau este un sat care aparține de comuna Jegalia, in județul Calarași. Week-end-ul trecut, autoritațile locale au inaugurat o baza sportiva despre care spun ca este cea mai moderna din zona.…

- Pompierii Detasamentului Deva au intervenit astazi, 28 august 2023, in jurul orei 14.00, pentru salvarea unei persoane incarcerate in urma unui accident rutier produs la iesirea din localitatea Soimus spre Oradea, pe DN 76. Pompierii Detasamentului Deva au intervenit astazi, 28 august 2023, in jurul…

- FOTO: Student Sport Alba Iulia, un nou turneu caștigat, la Sibiu | Oana Cosma și Geszika Birsan – premii individuale Formația de fotbal feminin Student Sport a caștigat al doilea turneu al verii, impunandu-se in competiția din județul Sibiu. In plus Oana Cosma a cucerit trofeul pentru golgheterul turnelui,…

- Organizat de ACS Cici 25, in parteneriat cu Consiliul Local Tulcea, "Memorialul Adrian Ciciricldquo; a reunit 16 echipe, la doua categorii de varsta. Editia a cincea a Memorialului "Adrian Ciciric", turneul fotbalistic de la Tulcea care i cinsteste memoria lui Adrian Ciciric un fost jucator de fotbal,…