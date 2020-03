Mai multe fotografii care arata condițiile greu de imaginat dintr-un centru de carantina din Calafat au fost postate pe o pagina de facebook a unei persoane din Craiova care in noaptea de duminica spre luni a venit din Italia. Barbatul a gasit gongi in camera, lenjerie murdara, pereți distruși de igrasie și amintește, intr-un filmuleț, și de prezența șobolanilor. Barbatul care a ajuns in acest centru a preferat sa doarma in mașina, iar luni a postat fotografiile pe Facebook, in speranța ca autoritațile pot lua masuri in acest caz.Citește continuarea pe realitateadecraiova.net Sursa foto: Antonio…