Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova si Gaz Metan Medias se vor infrunta in finala competitiei eCupa Romaniei la fotbal virtual FIFA20, potrivit site-ului FRF potrivit Agerpres. Gaz Metan Medias s-a impus, marti, in fata echipei FC Hermannstadt, in a doua semifinala, dupa ce Stephan Draghici l-a invins pe Raul…

- Universitatea Craiova, reprezentata de Dan Buzarnescu, a reusit scorul etapei a doua a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, 9-1 cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, vineri. FC Hermannstadt, FC Viitorul si FC Voluntari sunt singurele echipe…

- FC Viitorul Constanta a invins-o in deplasare pe Academica Clinceni cu scorul de 3-2 (1-1), sambata, intr-o partida din etapa a doua a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Cristian Ganea (10), dar Academica a intors rezultatul prin golurile inscrise de internationalul…

- FC Liverpool, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Bournemouth, intr-o partida contand pentru etapa a 29-a din Premier League, disputata sambata. Bournemouth, ocupanta locului 18 (primul retrogradabil) a deschis scorul pe Anfield…

- Echipa FC Liverpool, care domina cu autoritate actuala editie din Premier League, a fost eliminata in optimile de finala ale Cupei Angliei la fotbal, fiind invinsa in deplasare, cu scorul de 2-0, de formatia Chelsea Londra, intr-o partida disputata marti seara. Gazdele au deschis scorul…

- Atacantul roman George Puscas a marcat golul echipei Reading, care a fost invinsa de Sheffield United cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, marti seara, pe propriul teren, in optimile de finala ale Cupei Angliei la fotbal. David McGoldrick a deschis scorul pentru echipa din Premier League…

- Echipa Arsenal Londra s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Angliei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia de liga a treia Portsmouth, intr-o partida disputata luni seara. Foto: (c) Paul Childs / REUTERS "Tunarii" au deschis scorul in finalul…