- FIFA va cere tuturor tarilor membre sa atribuie numele lui Pele unuia dintre stadioanele lor, a anuntat luni presedintele Gianni Infantino, prezent in orasul brazilian Santos, cu ocazia funeraliilor legendarului decar al Selecao.

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, dorește ca fiecare națiune sa numeasca un stadion de fotbal dupa Pele pentru a onora legenda braziliana care a murit la varsta de 82 de ani saptamana trecuta.

- Pele a murit la varsta de 82 de ani! Brazilianul se lupta de mai mult timp cu cancerul, iar corpul sau a cedat pe 29 decembrie 2022. Pele este considerat cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Nascut pe 23 octombrie 1940, legendarul brazilian a debutat la profesioniști la varsta de 15 ani, in…

- Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a asistat luni, in Qatar, la meciul Brazilia - Elveția, acesta fiind surprins in prezența unor din cei mai mari jucatori brazilieni din istoria Selecao. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mohammed bin Salman (37 de ani), prințul moștenitor al Arabiei Saudite și patronul din umbra al clubului de fotbal englez Newcastle United, locul 3 in clasamentul Premier League, a fost surprins in loja oficiala a stadionului Al Bayt din Al Khor stand langa Gianni Infantino (52 de ani), președintele…

- Cupa Mondiala din Qatar va reprezenta o sansa pentru tarile din Golf sa puna punct anumitor "prejudecati" si sa se prezinte "cu o imagine diferita", a declarat, joi, presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, informeaza AFP.