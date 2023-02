FOTBAL - Al patrulea amical, cu noroc? Un nou test cu o echipă de Liga a III-a, colegă de serie cu Miroslava Un nou test cu o echipa de Liga a III-a, colega de serie cu Miroslava. Ce sanse are Stiinta sa promoveze? Politehnica Iasi joaca astazi al patrulea meci de verificare al anului. De la ora 13:00, pe terenul sintetic din Copou, formatia pregatita de Leo Grozavu se va confrunta cu o echipa din esalonul trei, Ceahlaul Piatra Neamt. Nemtenii au avut un parcurs dezamagitor in sezonul de toamna, pe care l-au incheiat in afara locurilor care asigura calificarea in play-off-ul Seriei I. Depunctarea recenta a lui Dante Botosani, cu patru puncte, a urcat-o insa pe Ceahlaul pe locul IV, ultima pozitie care… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

