- Fostul sef al Departamentului Transporturilor din cadrul FSIN, Viktor Sviridov, s-a sinucis miercuri in sala de judecata, tragandu-si un glont in piept. Viktor Sviridov, judecat pentru deturnarea sumei de zece milioane de ruble, aproximativ 143.000 de euro, fusese condamnat la trei ani de…

- Miercuri, 12 februarie, fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare. Fiica sa, Emanuela, fosta vedeta de televiziune, nu a scapat de pedeapsa magistratilor.

- Tribunalul București a finalizat, joi, dosarul de mare corupție al fostului primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc, in care acest este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și in forma continuata, alaturi de fiica sa și alte 10 persoane, legat de modalitatea…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Tribunalul Bucuresti a pronuntat astazi primele sentinte in dosarul Colectiv, in care sunt judecati 13 inculpați. Printre ei, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, care a primit opt ani și jumatate ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva și poate fi contestata.Judecatorii l-au…