Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș ramane in arest. Autoritațile din Germania, țara in care a fost prins dupa fuga din Romania, invoca un ”risc de evadare” in cazul fostului primarul din Baia Mare. Nemții au facut un anunț și legat de cererea de extradare a lui Catalin Cherecheș, formulata de autoritațile romane. Intr-un…

- Autoritatile germane au transmis ca fostul primar Catalin Cherecheș va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare. Aceștiu au aratat ca exista „risc de evadare”, informeaza Mediafax, citata de B1 TV. Vor fi evaluate condițiile din inchisorile romanești și modul in care a fost pronuntata sentinta…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare deoarece exista „riscul de evadare”. Noi informatii despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches. Autoritatile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax…

- Au aparut informatii noi despre procesul de extradare a lui Catalin Chereches. Prin intermediul unui comunicat, autoritatile germane au transmis ca fostul primar din Baia Mare va ramane in spatele gratiilor pe parcusul procesului de extradare deoarece exista "riscul de evadare", scrie stiripesurse.ro.

- Noi informatii despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches. Autoritatile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax si Aleph News ca fostul primar va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare deoarece exista "riscul de evadare", scrie Mediafax.Germanii…

- Noi informații despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș. Autoritațile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax și Aleph News ca fostul primar va ramane in arest pe parcursul procesului de extradare deoare

- Catalin Cherecheș a fost prins in Germania, in urma cu doar cateva zile. Fostul primar din Baia Mare a refuzat extradarea, astfel ca va fi dus la o inchisoare din Germania. Dupa ce s-a plans de condițiile din Romania, acesta va ajunge in aceeași inchisoare in care a stat și Adolf Hitler.

- Aflat in inchisoare in Germania, fostul edil din Baia Mare. Catalin Cherecheș, și-a angajat un avocat cu care spera sa anuleze sentința primita in Romania. Intre timp, fostul avocat din Romania a vorbit despre ranile provocate de Cherecheș, așa cum i le-a explicat Cherecheș.”Am ințeles ca este confirmat…