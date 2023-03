Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul opozitiei de stanga din Grecia, Yanis Varoufakis, a avut nevoie de spitalizare dupa ce a fost atacat de un grup de aproximativ 20 de persoane la iesirea dintr-un restaurant, au anuntat sambata mai multe media elene, citate de DPA.

- Politicianul opozitiei de stanga din Grecia, Yanis Varoufakis, a avut nevoie de spitalizare dupa ce a fost atacat de un grup de aproximativ 20 de persoane la iesirea dintr-un restaurant, au anuntat sambata mai multe publicații elene, potrivit DPA și Agerpres. Inițial, Varoufakis (61 de ani) a fost insultat…

- Politicianul opozitiei de stanga din Grecia, Yanis Varoufakis, a avut nevoie de spitalizare dupa ce a fost atacat de un grup de aproximativ 20 de persoane la iesirea dintr-un restaurant, au anuntat sambata mai multe media elene, citate de DPA. La inceput Varoufakis, 61 de ani, a fost insultat din strada.…

- Politicianul opozitiei de stanga din Grecia, Yanis Varoufakis, a avut nevoie de spitalizare dupa ce a fost atacat de un grup de aproximativ 20 de persoane la iesirea dintr-un restaurant, au anuntat sambata mai multe media elene, citate de DPA.La inceput Varoufakis, 61 de ani, a fost insultat din…

- Miercuri, 1 martie, ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat ca urmare a producerii a unui accident feroviar intre un tren marfar și unul de pasageri, in apropierea orașului Larissa, Grecia. Potrivit informațiilor preliminare obținute de catre Ambasada Republicii Moldova…

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii miercuri, transmite AFP. ‘Pana in prezent au fost gasite moarte cel putin 26 de persoane’,…

- Regatul Unit lucreaza la un nou acord cu Grecia prin intermediul caruia Frizele Parthenonului ar putea fi admirate atat la Londra, cat si la Atena, a anuntat joi directorul British Museum, George Osborne, care considera ca un astfel de aranjament ar reprezenta o solutie castigatoare pentru ambele tabere,…

- Ministerul de Externe de la Atena a transmis un bilanț al accidentului in care a fost implicat joi la București un autocar plin cu turiști greci. „Potrivit informațiilor de la Ambasada Greciei la București, astazi, in capitala Romaniei a avut loc un accident de autobuz turistic cu 47 de pasageri greci…