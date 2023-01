Foștii angajați ai Miliției și Securității pot rămâne fără pensie La mai bine de 33 de ani de la caderea regimului comunist și de la dispariției Securitații ca poliție politica, foștii angajați sau colaboratori și-ar putea pierde pensia. La fel și in cazul celor care au activat in Ministerul de Interne. Inițiativa legislativa a fost deja depusa in Parlament la sfarșitul lunii decembrie. Semnata de 46 de deputați și senatori USR, propune modificarea OUG privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitații precum și Legea privind pensiile militare de stat. Conform unui aliniat nou introdus, „nu beneficiaza de pensia de serviciu, acordata militarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Cristi Berea a transmis ca a propus un amendament la Legea bugetului de stat pentru anul 2023 prin care se suplimenteaza bugetul Ministerului de Interne pentru achizitionarea de pistoale cu electrosocuri pentru politisti, potrivit News. „Vedem de ceva vreme cazuri in care efective ale…

- Senatorul USR de Iasi Cristi Berea anunta ca a propus un amendament la Legea bugetului de stat pentru anul 2023 prin care se suplimenteaza bugetul Ministerului de Interne pentru achizitionarea de pistoale cu electrosocuri pentru politisti. Cristi Berea a explicat ca este necesar ca pentru securitatea…

- Cateva mii de ieseni au participat la manifestarile oficiale organizate in centrul orasului cu prilejul Zilei Nationale, momentul cel mai apreciat fiind defilarea celor peste 400 de militari si angajati ai Ministerului de Interne, potrivit news.ro.Manifestarile au avut loc in Piata Palatului Culturii…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat pentru cotidianul „Kurier” ca este un moment nepotrivit pentru extinderea spatiului Schegnen. Potrivit cotidianului austriac, opozitia fata de extinderea spatiului Schengen este in cresterea, iar Austria se numara printre tarile UE care se impotrivesc.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, și ministrul Educației, Ligia Deca, au fost chemați miercuri, 9 noiembrie, in Comisia pentru abuzuri din Senat pentru a-și spune punctul de vedere dupa acțiunea Poliției Ilfov de la școala din Jilava, de luna trecuta, potrivit unui comunicat AUR. Potrivit informațiilor…

- Polițiștii locali ar putea primi puteri sporite. Aceștia vor putea da amenzi de circulație, iar in cazul in care gasesc o mașina parcata aiurea, nu vor mai lasa doar inștiințari in parbriz, ci vor putea aplica amenzi usturatoare. Camera Deputaților a votat marți, in calitate de camera decizionala, un …

- Angajati ai Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (GDBOP) din cadrul Ministerului de Interne de la Sofia si ai Agentiei Vamale au confiscat documente si inregistrari video din Zona Libera Ruse, in cautarea incarcaturii indicate de Kremlin drept exploziv destinat Podului Crimeii, scrie…