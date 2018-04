Fosta președintă a Coreei de Sud condamnată la 24 de ani de închisoare Fosta președinta a Coreei de Sud condamnata la 24 de ani de inchisoare dupa ce a fost gasita vinovata de abuz de putere și fapte de corupție grave. Un tribunal din Seul a condamnat-o, vineri, pe Park Guen-hye, la inchisoare pentru rolul jucat in scandalul de coruptie care a dus la destituirea sa in ianuarie 2017, transmit agentiile de presa internationale citate de Agerpres. Prima femeie președinte a Coreei de Sud a fost demisa și arestata preventiv in martie 2017 pentru fapte de corupție, a fost gasita vinovata pentru 16 capete de acuzare , printre care coruptie, abuz de putere, mita si dezvaluirea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

