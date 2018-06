Institutul Aspen Romania, in parteneriat cu Divizia de Diplomatie Publica a NATO si biroul din Bucuresti al German Marshall Fund al Statelor Unite, organizeaza, marti, la Palatul Parlamentului, Atlantic-Black Sea Security Forum - "Bracing for the Storm - Is United Western Action Possible?", eveniment international la nivel inalt sprijinit de MApN, MAE, SRI.



Potrivit unui comunicat al Institutului Aspen Romania, obiectivul evenimentului este de a valorifica relevanta Romaniei in regiune, precum si pozitionarea sa ca hub in Sud-Estul Europei, dedicat industriei de aparare si capacitatii…