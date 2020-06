Stiri pe aceeasi tema

- Compania Regionala de Apa (CRAB) face apel la consumatori sa utilizeze apa in mod responsabil și reamintește cetațenilor municipiului Bacau și comunei Margineni, faptul ca ESTE INTERZISA utilizarea apei potabile pentru udarea culturilor și spațiilor verzi sau pentru orice alte scopuri decat cel menajer…

- Saptamana viitoare, Comisia Europeana deschide cea de-a patra sesiune din programul WiFi4EU, inițiativa care se adreseaza, in special administrațiilor locale, bibliotecilor sau centrelor de sanatate etc. Programul WiFi4EU este implementat cu ajutorul unor proceduri simple și nebirocratice – depunerea…

- In contextul izolarii sociale determinate de pandemie, seniorii din mai multe localitați din județul Cluj – Gherla și localitațile limitrofe, Dej, Bonțida, Rascruci, Ceaba, Diviciori Mici și altele, beneficiari ai Asociației „Oastea Domnului” Gherla, primesc ajutor prin Fondul pentru Varstnici al Fundației…

- O patrula de politie, in timp ce se afla in indeplinirea atributiunilor de serviciu in comuna Margineni, a prins in flagrant delict doua tinere, de 25 si 27 de ani, avand asupra lor produse alimentare neachitate. Din investigatiile efectuate s-a stabilit ca banuitele ar fi sustras conserve si preparate…

- In ultimele doua zile, cinci bacauani din județ au fost depistați ca au incalcat masura autoizolarii, inconștiența lor fiind sancționata cu amenzi totale de 16.000 lei. Persoanele sancționate proveneau din localitațile Valea Seaca, Buhuși, Margineni și Horgești. Grav este ca una din aceste persoane…

- Nu doar Romania a limitat deplasarea varstnicilor cu scopul de a-i proteja. In Cehia, de exemplu, țara in care numarul contaminaților a depașit 1600, guvernul a hotarat inca de acum o saptamana ca persoanele peste 65 de ani sa poata ieși din casa doar in intervalul orar 10.

- Firmele vor fi ajutate de stat sa depașesca perioada de criza generata de pandemia de coronavirus. Astfel, angajatorii care-și trimit salariații in șomaj tehnic vor putea primi o parte din banii pentru salarii. Ajutorul, insa, va fi acordat doar pana la un anumit nivel salarial, restul fiind suportat…