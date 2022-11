Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, astazi, contractul de lucrari pentru modernizarea drumului Izvoarele Sucevei pana in granița cu Ucraina, la Șepit. „Este o zi istorica, intr-un loc istoric. Suntem in punctul de frontiera de la Izvoarele Sucevei. Dincolo este Șipotele Sucevei, Șepit, din Ucraina. Suntem pe traseul pentru care astazi am semnat […] The post Flutur dupa semnarea contractului pentru modernizarea drumului Izvoarele Sucevei – Șepit (Ucraina): „Este o zi istorica, intr-un loc istoric” first appeared on Suceava News Online .