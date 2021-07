Florin Citu: Estimam adoptarea ordonantei cu privire la rectificarea bugetului de stat in perioada 16 – 20 august

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca Executivul va adopta Ordonanța privind rectificarea bugetara in a doua jumatate a lunii august. Intr-un mesaj publicat, luni, pe Facebook, prim-ministrul a precizat ca a fost stabilit calendarul privind proiectul de rectificare a bugetului de stat. ”Am semnat calendarul…

